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رسميا.. كولين "إنبي" ينضم لنادي النجوم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:39 م
رسميا.. كولين إنبي ينضم لنادي النجوم
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الفجر الرياضي
 
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نجح مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة في التعاقد مع اللاعب الغيني لاما كولين مهاجم نادي بتروجيت السابق لمدة موسمين.

حضر توقيع اللاعب كلا من محمد الطويلة رئيس نادي النجوم وشادي الطويلة نائب رئيس النادي وأحمد سامي المدير الفني وكريم حسن شحاته مدير الكرة.

ولعب الغيني كولين صاحب ال ٢٩ عاما لأندية الداخلية وظفار العماني وإنبي والطائي السعودي قبل أن ينتقل لنادي بتروجيت في الموسم قبل الماضي.

كما ألتحق لاما كولين بمنتخب غينيا في ثلاثة مباريات دولية أمام مصر في مباراة ودية وأمام تونس والكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

وتعد صفقة كولين هي الأولى لنادي النجوم في الإنتقالات الشتوية لتدعيم الفريق لمباريات الدور الثاني للدوري الممتاز.

 

المزيد عن: لاما كولين فريق النجوم النجوم أنبي والنجوم
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