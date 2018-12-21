مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع دوري بلس جوال| يلا شوت yalla shoot يوتيوب HD cool kora| كورة أونلاين

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت، يلعب فريق اتحادة جدة أمام منافسه النصر فى مباراة الأسبوع الرابع عشر بالدورى السعودى للمحترفين، ويأمل اتحاد جدة فى العودة لزمن الانتصارات والتقدم فى جدول الرتيب، كما يسعى للفوز فى اللقاء وإنقاذ ماتبقى له من مباريا فى الموسم، ويطمح فريق العميد فى حصد نقاط المباراة والتقدم عدة مراكز وزيادة سلسلة انتصاراته.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة لايف، ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس عشر وقبل الأخير فى الترتيب برصيد 6 نقاط، حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 9 مناسبات، كما حقق الفريق فوزه الأول بالبطولة على فريق الباطن بنتيجة 3-1 .





مباراة النصر والاتحاد مباشر

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة اون لاين، النصر يسعى للنصر ويطمح فى التربع على الصدارة، يحل فريق النصر ضيفا على فريق الاتحاد بالجولة ال14 من الدوري السعودى للمحترفين، ويأمل العالمى فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى نحو خطف نقاط اللقاء والقفز نحو الصدارة والإقتراب من التربع على القمة، ويطمح فارس نجد فى تحقيق الانتصار وإمتاع جماهيره العاشقة بالمستوى الفنى والبدنى المميز.

ويحل النصر فى اامركز الثانى بالترتيب برصيد 29 نقطة من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة مثلهم، وحقق الفريق الفوز الكبير على فريق الرائد بالجولة الماضية لنتيجة 4-0 .

موعد مباراة النصر واتحاد جدة

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة ستار، تقام مباراة الأسبوع الرابع عشر بين اتحاد جدة والنصر فى الدورى السعودى للمحترفين يوم الجمعة 21/12/2018، وتبدء المباراة فى تمام الساعة 17:25 مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 18:25 بالتوقيت لدولى السعودى، وفى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش الدولى، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم، تنقل مباراة الاتحاد والنصر فى الجولة ال14 من الدورى السعودى على قناة الرياضية السعودية، وتذيع قناة ksa1 أحداث اللقاء امرتقب بجانب استوديو تحليلى كبير للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.