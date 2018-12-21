يوفنتوس يتطلع لمواصلة الفوز على حساب روما

رغم ازدحام جدول المباريات بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة من العام الحالي، وقبل فترة التوقف الشتوية التي تستمر ثلاثة أسابيع، يتطلع يوفنتوس إلى الحفاظ على تماسكه ومواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف روما، غداً السبت، في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.





وكان يوفنتوس تغلب بصعوبة على جاره تورينو (1-0) مطلع هذا الاسبوع في مباراة الديربي التي جمعت بينهما، وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز لبطل إيطاليا من ضربة جزاء في الدقيقة 70، ليقترن اسمه بالهدف رقم 5000 ليوفنتوس في الدوري الإيطالي.





وبعد مواجهة روما، يخوض يوفنتوس مباراتين أخريين خلال الأسبوع الأخير من عام 2018، حيث يلتقي أتلانتا وسامبدوريا

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ويحتل يوفنتوس الصدارة بفارق 8 نقاط أمام أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني.





وحصد يوفنتوس 46 نقطة خلال 16 مباراة خاضها حتى الآن، وهو ما يشكل رقماً قياسياً في الدوري الإيطالي، كما يمتلك الفريق أقوى خط دفاع بين فرق الدوري، حيث لم تهتز شباكه حتى الآن سوى 8 مرات، بينما يتساوى مع نابولي في الهجوم حيث سجل كل من الفريقين 33 هدفاً.





أما روما، فيحتل المركز 7 بجدول الدوري بفارق 22 نقطة خلف يوفنتوس، ويعاني من مشكلات دفاعية حيث تلقت شباكه 22 هدفاً في الدوري حتى الآن، بينما سجل الفريق 29 هدفاً.





وأنهى روما الموسم الماضي في المركز الثالث ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تأهله برفقة يوفنتوس إلى دور 16، لكنه الآن يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال من الدوري الإيطالي.