كورة اون لاين لايف | بث مباشر الهلال والاهلي | نقل مباشر بدون تقطيع كورة ستار

بث مباشر مباراة الأهلي والهلال مشاهدة مباشرة كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف دوري بلس الاسطورة yalla shoot، يلتقي نادي الأهلي مع نادي الهلال اليوم في مباراة قمة بالجولة الرابعة عشرة بالدوري السعودي للمحترفين المعرف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لعام 2018/2019، ويلعب كل فريق للفوز في مباراة اليوم حيث يريد الهلال توسيع الفارق بينه وبين الهلال وأقرب المنافسين له، بينما يريد الأهلي مواصلة المنافسة على بطولة الدوري.





مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر

يُطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق عصراً بتوقيت الرياض، وفي تمام الساعة الثانية وعشر دقائق عصراً بتوقيت مصر، كما سيتم نقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات دوري بلس والسعودية الرياضية.





رابط مباراة الأهلي والهلال مباشر

رابط مباراة الأهلي والهلال مباشر دوري بلس الاسطورة، في تصريحات صحفية قبل المباراة أكد مدرب الهلال بأن مباراة فريقه أمام الأهلي صعبة للغاية، كما أن الدوري مازال في الملعب، لذا طالب لاعبيه بحصد الثلاث نقاط من مباراة اليوم.





مباراة الهلال والأهلي الأسطورة

يحتل الأهلي المركز الرابع في بطولة الدوري بعد حصده 24 نقطة من 13 مباراة بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة حصدها أيضا من 13 مباراة، لذا تأتي مباراة اليوم في قمة اهتمامات الفريقين لمواصلة المنافسة بشراسة على بطولة الدوري.





ستشهد قائمة لاعبي الهلال غياب الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عموري بداعي الإصابة، ولن تشهد قائمة الفريق المستدعاة أي غيابات بسبب الإيقاف.





تشكيل الهلال المتوقع | 4-2-3-1





علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

سلمان الفرج – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز





وفي الجانب المقابل، سيتغيب عن الاهلي المدافع معتز هوساوي بسبب الإصابة، ومن المتوقع عدم مشاركة اللاعب دحانيني رغم مشاركته مع زملائه في تدريبات الفريق، إلا أن لياقته واستعداده لخوض المباريات لم يكتمل بعد، كما سيفتقد الاهلي السعودي للمدافع باولو دياز بداعي الإيقاف.





تشكيل الاهلي المتوقع | 4-3-1-2





محمد العويس

محمد عبد الشافي – أليكسيس – محمد آل فتيل – سعيد المولد

خواردو – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي

عبد الله السعيد

عبد الرحمن غريب – عمر السومة