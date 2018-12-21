6.7 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الجاري





ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال الأسبوع الجاري ، إلى 6.7 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 1.107مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 892 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الاسبوع الجاري.





أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 103.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 23.2 مليون ورقة منفذة على 618 الف عملية خلال الاسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 95.2% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.7% خلال الاسبوع الجاري.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 745 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ رتفاع عن الاسبوع الماضي قدره 1%.





ستطاعت البورصة المصرية تحقيق أرباح بلغت نحو 4.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8 .744 مليار جنيه، مقابل 1 .740 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 6 .0%.





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 08 .1 في المائة ليسجل مستوى 13138 نقطة؛ فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 47 .0 في المائة ليبلغ مستوى 678 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 48 .0 في المائة ليبلغ مستوى 1699 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان ارتفاعا بنحو 46 .0 في المائة ليبلغ مستوى 13110 نقطة.





وأضاف أن المؤسسات استحوذت على 29 .42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71 .57 %، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 15 .21 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول بلغت 273 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 281 ألف سند تقريبا.



