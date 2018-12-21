سولاري عن مواجهة العين: لا يهم اسم المنافس ومتعاطف مع ريفر بالتأكيد
أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، تعاطفه مع ريفر بليت الذي قضى مع سنوات، وذلك بعد الخسارة من العين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال سولاري في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "إنها مباراة نهائية، لا يهم اسم المنافس، وإذا وصلوا إلى هنا، فإنهم يستحقون ذلك، لقد فازوا بثلاث مواجهات وسجلوا العديد من الأهداف سيكون علينا أن نقدم كل ما في جعبتنا للفوز".
وكان فريق العين قد تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على ريفر بليت بركلات الترجيح 5-4 ويعد سولاري من مشجعي ريفر ولا يخفي تعاطفه معه.
وأكد سولاري: "لا أستطيع إخفاء تعاطفي لعبت في ريفر لسنوات عديدة وأنا سعيد بكل إنجازاتهم، لكنني هنا كمدرب لريال مدريد وأنا أركز على فريقي لكي يحقق نتائج جيدة".
وأكمل حديثه: "الآن أفكر فقط في المباراة النهائية التي ستكون صعبة للغاية، لأنه في يومنا هذا ليس هناك مباراة سهلة في كرة القدم".
ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد العين الإماراتي والمحترف في صفوفه المصري حسين الشحات وذلك يوم غدٍ السبت في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
وتأهل ريال مدريد لدور نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي ليضرب موعدا مع العين.