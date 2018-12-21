سولاري عن مواجهة العين: لا يهم اسم المنافس ومتعاطف مع ريفر بالتأكيد

أبدى سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، تعاطفه مع ريفر بليت الذي قضى مع سنوات، وذلك بعد الخسارة من العين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال سولاري في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "إنها مباراة نهائية، لا يهم اسم المنافس، وإذا وصلوا إلى هنا، فإنهم يستحقون ذلك، لقد فازوا بثلاث مواجهات وسجلوا العديد من الأهداف سيكون علينا أن نقدم كل ما في جعبتنا للفوز".



