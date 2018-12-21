يوسف: ثقتي كبيرة في اللاعبين.. وجاهزون لتخطي عقبة جيما الإثيوبي

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي التي تقام الأحد في إياب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا احترامه المنافس وعلى ضرورة خوض المباراة بكل قوة لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب.





وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين لتلافي الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب، وقال إن الجهاز الفني يجهز خطة متوازنة؛ من أجل استغلال الفرص لتسجيل الأهداف مع الحفاظ على نظافة شباك الأهلي.





وأشار يوسف إلى أن تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة منح الجهاز الفني فرصة لتجهيز اللاعبين بشكل مناسب في ظل ضغط المباريات بالدوري والبطولة الإفريقية، وأنه يثق بشدة في قدرة اللاعبين على تخطي هذه المرحلة الصعبة.





"الكفراوي" يطمئن على برنامج اليوم الأول لبعثة الأهلي في إثيوبيا





حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في إثيوبيا، على متابعة برنامج الفريق ليوم الجمعة عقب الوصول إلى العاصمة أديس أبابا لخوض مباراة إياب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما ابا جيفار.





واطمأن الكفراوي فور وصول البعثة على إجراءات تسكين اللاعبين والجهاز الفني، وعقد جلسة قصيرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات لتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، خاصة ما يتعلق بحجز ملعب التدريب ووسائل التنقل لحين موعد اللقاء.





وكان عبدالحفيظ وعدلي قد سبقا البعثة إلى أديس أبابا؛ لإنهاء كافة الأمور التي تضمن للفريق خوض المباراة في أجواء مناسبة.