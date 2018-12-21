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الاحتلال يفجر عبوة ناسفة على حدود غزة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
الاحتلال يفجر عبوة ناسفة على حدود غزة
صورة أرشيفية
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رحاب منيعم
 
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ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال فجّر صباح اليوم الجمعة، عبوة ناسفة عثر عليها على الحدود مع قطاع غزة.

وأضافت المصادر العبرية، أن صوت الانفجار الذي سُمع صباحا في منطقة "غلاف غزة"، هو نتيجة التفجير واتلاف هذه العبوة.
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