يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

تقام اليوم الجمعة مباراة الأتحاد والنصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشتعلة ” لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وفي السطور المقبلة ينشر لكم موقع الفجر الرياضي أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين.





مباراة الأتحاد والنصر

وقبل مباراة الأتحاد والنصر يحتل أصحاب الأرض العميد المركز الخامس عشر على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد ستة نقاط جمعها الفريق من ثلاثة عشر جولة بالفوز في مباراة والتعادل في ثلاثة وخسر الفريق في تسعة لقاءات حتى الآن.





في الوقت الذي يحتل فيه الفريق العالمي نادي النصر المركز الثاني على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد تسعة وعشرين نقطة جمعها الفريق بالفوز في تسعة مباريات والتعادل في مباراتين وخسر رفقاء أحمد موسى في مباراتين بعد أن لعبوا ثلاثة عشر جولة.





وكانت مواجهة الأتحاد والنصر قد تكررت في مواجهتين الموسم الماضي الأولى تلك التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد الملز لحساب مباريات الجولة الحادية عشر وإنتهت بفوز نادي النصر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب محمد فوزير.





قبل أن يرحل نادي النصر إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشتعلة ” لملاقاة الأتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين وتمكن النصر من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم العاشر من شهر مارس من العام الجاري 2018.





توقيت متابعة مباراة الأتحاد والنصر اليوم الجمعة

تبدأ مباراة الأتحاد والنصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشتعلة ” في تمام الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة مساءاً بالتوقيت المحلي لآم القرى تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT





القنوات الناقلة لمباراة الأتحاد والنصر على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة الأتحاد والنصر والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عبر قنوات KSA SPORT HD الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الأندية السعودية وتكون المباراة متاحة عبر قناة KSA SPORT HD 2 تعليق علي سعيد الكعبي وماجد سعود