اسعار الدولار اليوم الجمعة 21-12-2018 في البنوك الحكومة والخاصة وهذا البنك يقدم أعلى سعر - تعاملات الظهيرة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، حيث سجل الدولار في البنك المركزى المصري اليوم نحو 17.85 حنيها للرشاء ، و17.97 جنيها للبيع وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء،

وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي: