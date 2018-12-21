اسعار الدولار اليوم الجمعة 21-12-2018 في البنوك الحكومة والخاصة وهذا البنك يقدم أعلى سعر - تعاملات الظهيرة
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:35 ص
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، حيث سجل الدولار في البنك المركزى المصري اليوم نحو 17.85 حنيها للرشاء ، و17.97 جنيها للبيع وتقدم بوابة الفجر تحديث يومى بأسعار الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرى الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:
سعر الدولار في بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
17.90 جنيه للشراء
17.98 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
17.89 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
اعلى سعر لشراء الدولار
سجل اعلى سعر لشراء الدولار نحو 17.95 جنيها في مصرف ابو ظبي الاسلامي، فيما سجل أقل سعر للدولار نحو 17.88 جنيها من خلال البنك الاهلى المصري.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في السوق السوداء
سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها.
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
اسعار الدولار اليوم الجمعة 21-12-2018 في البنوك الحكومة والخاصة وهذا البنك يقدم أعلى سعر - تعاملات الظهيرة
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