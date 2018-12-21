يلا شوت Al Nassr .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ينشر موقع الفجر الرياضي رابط مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة الموافق 21-12-2018، كورة لايف ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وستحظى مباراة النصر والاتحاد بث مباشر بمتابعة كبيرة من عشاق الناديين لشدة المنافسة بين الفريقين يلا شوت الجديد، وسيستضيف المواجهة استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر مباشر يدخلها العالمي وهو آتٍ من انتصار هام على حساب الرائد بنتيجة 4-0 في الجولة الماضية من الدوري المحلي، وبهذا الفوز يبقى النصر في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط على الهلال المتصدر، وهو ما سيجعل من مباراة النصر والاتحاد مباشر مواجهة مصيرية وهامة.



