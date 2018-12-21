يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض اليوم الجمعة مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام في تمام الساعة 15.10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بثها عبر قناة الرياضية السعودية 1، والتي يدخلها الهلال متصدرا ترتيب البطولة السعودية برصيد 32 نقطة،فيما يخوض الاهلي المباراة ضد خصمه متمركزا في المرتبة الرابعة حاملا في جعبته 24 نقطة .

الهلال والاهلي مباشر.. بث مباشر الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

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الهلال والاهلي مباشر.. بث مباشر الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

يدخل الهلال المباراة ساعيا للمحافظة على ترتيبه في الدوري السعودي غير مبال الرغم بالخسارة التي مني بها في المباراة الأخيرة التي جمعته مع نادي الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما سيحاول الاهلي هزم غريمه لحصد الثلاثة نقاط وتحسين ترتيبه في جدول ترتيب البطولة، ما يجعل هذه المباراة مهمة بالنسبة للفريقين بالنظر لطموحات كل منهما ترتيب الدوري السعودي .





ومن المتوقع أن يضم تشكيل الهلال كل من، علي الحبسي في حراسة المرمى، وياسر الشهراني، علي البليهي، ألبيرتو بوتيا في خط الدفاع، على أن يضم خط وسط الميدان محمد كنو، سالم الدوسري، محمد البريك، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، أما الهجوم فيشمل كل من بافيتيمبي جوميز وأندريا كارييو .





وفي الجانب الآخر سيدخل الاهلي بتشكيل يضم في حراسة المرمى محمد العويس، أما خط الدفاع فيلعب به محمد آل فتيل، سعيد المولد، محمد عبد الشافي، أليكسيس، ويلعب في خط الوسط كل من حسين المقهوي، عبد الله السعيد، خواردو، جوزيف دي سوزا، ويشارك في الهجوم عبد الرحمن غريب – عمر السومة .