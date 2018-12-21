أمن الإسماعيلية يضبط 20 هاربا من أحكام جنائية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 20 هاربًا من أحام جنائية بتهم مخدرات، وتزوير، واستعمال قوة.





كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان رئيس مباحث المحافظة يفيد بضبط " المتهم " مصطفى. س. م " 25 عامًا عاطل" مقيم الشيخ زايد، جنايات قسم أول الإسماعيلية - بتهمة " سرقة " المقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والمتهم " محمد.ح.ح.ح " 30 عامًا سائق" مقيم السعدية – دائرة مركز شرطة فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 35637 ـ 2008 جنايات قسم بولاق الدكرور ــ جيزة، المقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " مخدرات " والمتهم " أشرف. م. ص. س " 22 عامًا عامل " مقيم الشيخ زايد، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7267 ـ 2017 جنايات قسم ثالث ــ، المقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " تزوير".





والمتهم " جمعة. ع. م. س" 32 عامًا عامل" مقيم السويدات، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 31386 ـ 2014 جنايات مركز ابوحماد- سرقية، تهمة " سرقة بالإكراه "، المحكوم فيها بالسجن المؤبد، والمتهم حمدى. ع. ح " 38 عامًا عامل" مقيم المحطة الجديدة مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 10 سنوات بتهمة " سرقة بالإكراه، والمتهم على. ق. ع" 30 عامًا عاطل" مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3096 ـ 2018 جنايات قسم أول –، المقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " مخدرات".





والمتهم " سويلم. م. م. س " 22 عامًا مزارع مقيم الأبطال، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 633 ـ 2018 جنايات مركز القنطرة شرق، المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات " محمود. ح. م " 70 عامًا طبيب بشري مقيم قصر النيل القاهرة، مطلوب التنفيذ عليه بتهمة سرقة بالإكراه، المقضي فيها بالسجن 15 سنة، والمتهم " سيد. ش. أ " 27 عامًا عاطل" مقيم البدرشين جيزة مطلوب التنفيذ عليه بتهمة مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات.





والمتهم " أحمد. ح. ى" 29 عامًا عامل " مقيم فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4852 ـ 2012 جنايات مركز فايد المقيدة تهمة " استعمال قوة " المقضى فيها بالسجن 5 سنوات، والمتهم" محمود. أ. ش "21 عامًا سائق " مقيم السعدية – أبوسلطان، مطلوب التنفيذ عليه بتهمة " مخدرات "المقضى فيها بالسجن 3 سنوات.





والمتهم "حسام الدين. ع. م " 34 عامًا" عامل مقيم أبوعطوه دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 113 ـ 2018 جنايات مركز الإسماعيلية بتهمة استعراض قوة المقضى فيها بالسجن 15 سنة، والمتهم أسامة. م " 40 عامًا" عامل مقيم شارع مصر، مطلوب التنفيذ عليه بتهمة " مخدرات " المقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والمتهم حمدى. ع" 30 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم الزقازيق شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 35412017 جنايات قسم أول ــ بتهمة مخدرات" المقضى فيها بالسجن 3 سنوات.





والمتهم أيمن. م. م" 49 عامًا " نقاش مقيم عرايشية مصر، طلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8426 ـ 2018 جنايات قسم ثالث ــ المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات، والمتهم سيد. ح. ب" 34 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم الحكر – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة " هتك عرض".





والمتهم محمد. أ. س" 30 عامًا عامل "مقيم الكيلو 2، هارب بتهمة " مخدرات " المقضى فيها بالحبس 3 سنوات، والمتهم حمد. س" 33 عامًا عاطل "مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان جنايات قسم ثان، الإسماعيلية تهمة " مخدرات " المقضى فيها بالحبس 3 سنوات.



