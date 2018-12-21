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وصلة حب بين إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني عبر "إنستجرام"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:28 ص
وصلة حب بين إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني عبر إنستجرام
إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني
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الفجر الفنى
 
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شارك الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، وعلق عليها: "ربنا يخليكي ليا ويبعد عنك كل شر يا حبيبتي، بحبك يا نور عيني".

من جانبها نشرت إسراء عبدالفتاح، صورة لها مع زوجها حمدي الميرغني عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا كل الناس بعيوني".

يُذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من الفنانة إسراء عبدالفتاح في شهر سبتمبر 2017 بحضور نجوم مسرح مصر، وعدد من الأصدقاء بالوسط الفني.
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