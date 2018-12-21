عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية علي معلول لمواجهة جيما الإثيوبي

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق جاهز تماما من الناحية الطبية لخوض مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي التي تقام الأحد المقبل في إياب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أن معلول تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية لخوض المباراة، وأن الدفع به في اللقاء يتوقف على الرؤية الخاصة بالجهاز الفني ومدى جاهزيته الفنية.





وكان معلول قد عاد إلى التدريبات الجماعية مؤخرا بعد غيابه فترة طويلة عن المشاركة في التدريبات بسبب الإصابة.





الأهلي يخوض مرانه الأول في إثيوبيا على ملعب أديس أبابا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرانه الأول في إثيوبيا على ملعب أديس أبابا في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت إثيوبيا "الخامسة بتوقيت القاهرة"؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق جيما أبا جيفار المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري اللذان سبقا وصول بعثة الأهلي بـ 24 ساعة بمعاينة أكثر من ملعب فور وصولهما، وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى استقر الأمر في النهاية على إقامة المران على ملعب أديس أبابا الذى يستضيف مباراة الأهلي وجيما.





ويبعد ملعب أديس أبابا عن فندق الإقامة حوالي ١٥ دقيقة.





وقام "عبدالحفيظ" و"عدلي" بمعاينة الملعب والتأكد من صلاحية حالة أرضيته فور وصولهما إلى العاصمة الإثيوبية.