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بالأرقام.. ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لمصر في تقرير التنافسية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
بالأرقام.. ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لمصر في تقرير التنافسية
مجلس الوزراء
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يحي حلمي
 
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نشر المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء انفوجراف حول ترتيب مصر بين عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٨ بمؤشرات البنيه التحتية في تقرير التنافسية.

وأوضح الانفوجراف أن ترتيب مصر في مجال الكهرباء عام ٢٠١٤ كان ١٠٧ وأصبح حاليا في المركز ٦٤، فيما ارتفع ترتيب مصر في مجال كفاءة النقل الجوي بالمطارات إلى ٤٣ مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي كان ترتيب مصر فيها ٥٩.

وأشار الانفوجراف إلى أن ترتيب مصر ارتفع الى المركز ٥٦ في عام ٢٠١٨ بمجال البنية التحتية مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي سجلت فيه المركز ١١٤.

وأوضح الانفوجراف أن مصر في الترتيب ٣٩ هذا العام في مجال كفاءة النقل البحري بالموانئ مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي سجل المركز ٨٠، مشيرا إلى أن مصر حاليا في المركز ٤٥ في كفاءة الطرق مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي كان ١١٢.
بالأرقام.. ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لمصر في تقرير التنافسية
المزيد عن: مجلس الوزراء مؤشرات البنية التحتية الحكومة أخبار مصر
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