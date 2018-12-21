بالأرقام.. ارتفاع مؤشرات البنية التحتية لمصر في تقرير التنافسية

نشر المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء انفوجراف حول ترتيب مصر بين عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٨ بمؤشرات البنيه التحتية في تقرير التنافسية.





وأوضح الانفوجراف أن ترتيب مصر في مجال الكهرباء عام ٢٠١٤ كان ١٠٧ وأصبح حاليا في المركز ٦٤، فيما ارتفع ترتيب مصر في مجال كفاءة النقل الجوي بالمطارات إلى ٤٣ مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي كان ترتيب مصر فيها ٥٩.





وأشار الانفوجراف إلى أن ترتيب مصر ارتفع الى المركز ٥٦ في عام ٢٠١٨ بمجال البنية التحتية مقارنة بعام ٢٠١٤ الذي سجلت فيه المركز ١١٤.



