سقوط شقي خطر بحوزته 15 لفافة بانجو في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على مسجل شقي سبق اتهامه في عدة قضايا جنائية متلبسًا بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.





كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بضبط " المتهم" السيد. ع 42 عامًا " مقيم الشهداء دائرة قسم ثان مسجل شقي ب بتهمة " مخدرات "، سبق اتهامه فى 13 قضية بتهم " مخدرات، سلاح بدون ترخيص، ضرب، جرح نافذ، مشاجره " أخرهم القضية رقم 42102013 جنايات قسم ثان بتهمة " مخدرات " بحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي 1555 جنيه، وهاتف محمول.



