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إصابة 22 شخصا في حادث تصادم بملوي في المنيا

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
إصابة 22 شخصا في حادث تصادم بملوي في المنيا
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الفجر
 
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أُصيب 22 مواطنا، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل تحوي مواطنين مع أخرى ملاكي بمركز ملوي، في محافظة المنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين إلى مستشفى ملوى العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالفقرات العنفية، وكسور وجروح قطعية، وسحجات، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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