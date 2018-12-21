إصابة 22 شخصا في حادث تصادم بملوي في المنيا

أُصيب 22 مواطنا، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل تحوي مواطنين مع أخرى ملاكي بمركز ملوي، في محافظة المنيا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين إلى مستشفى ملوى العام.



