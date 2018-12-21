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فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية‎

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:30 ص
فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية‎
ميناء الإسكندرية - أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن .

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها .

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات  ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .

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