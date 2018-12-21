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'الوزراء': مصر في المركز الـ٥١ عالميا في الاعتماد على الشرطة لإنفاذ القانون

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:27 ص
'الوزراء': مصر في المركز الـ٥١ عالميا في الاعتماد على الشرطة لإنفاذ القانون
مجلس الوزراء
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يحي حلمي
 
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نشر المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف حول ترتيب مصر العالمي والإقليمي بمؤشرات الأمن وسيادة القانون في تقرير التنافسية ٢٠١٨ .

وأوضح الانفوجراف أن ترتيب مصر في الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون وصل إلى المركز ٥١ عالميا فيما وصل إقليما الى المركز ١٠. 

وأشار الانفوجراف إلى أن مصر حصلت على المركز ٦٤ عالميا في القدرة على فُض النزاعات بالطرق القانونية الرسمية فيما وصلت اقليما الى المركز ١١ اقليميا.

واوضح الانفوجراف ان مصر حصلت على المركز ٤٣ عالميا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة  فيما وصلت الى المركز ٧ اقليميا .

'الوزراء': مصر في المركز الـ٥١ عالميا في الاعتماد على الشرطة لإنفاذ القانون
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