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حمدي حكما لمباراة المقاولون والاتحاد السكندري

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 11:26 ص
حمدي حكما لمباراة المقاولون والاتحاد السكندري
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء.

 

واختارت لجنة الحكام، أحمد حمدي لإدارة المباراة ويعاونه كل من  أحمد توفيق طلب وأحمد بكر حكمي راية، وأحمد حسونة حكمًا رابعًا، وكل من نادر قمر الدولة ومحمود وفا حكمًا خامسًا.

 

ويحتل المقاولون المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

المزيد عن: كورة رياضة المقاولون والاتحاد السكندري الدوري المصري
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