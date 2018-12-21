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اسعار العملات اليوم الجمعة 21-12-2018.. استقرار نسبي للعملات العربية والاجنييه خلال التعاملات الصباحية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:14 ص
اسعار العملات اليوم الجمعة 21-12-2018.. استقرار نسبي للعملات العربية والاجنييه خلال التعاملات الصباحية
اسعار العملات اليوم الجمعة 21-12-2018
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واصلت أسعار العملات في مصر استقرارها في بداية التعاملات اليوم الجمعة 21-12-2018، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد خلال فترة تعاملات الظهيرة لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم 
 
وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه نحو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني الان

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر اليوم 
 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم 21-12-2018 في مصر  
 
واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم 21-12-2018
 
 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى في مصر اليوم 21-12-2018
استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني
 
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى  أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.

 سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.

اسعار العملات اليوم الجمعة 21-12-2018.. استقرار نسبي للعملات العربية والاجنييه خلال التعاملات الصباحية

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