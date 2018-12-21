عاجل.. مدرب منتخب مصر يدعم ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية





حرص ميشيل سلجادو المدرب المساعد لمنتخب مصر، على السفر للإمارات للتواجد في مدرجات استاد هزاع بن زايد، ومؤازرة فريقه السابق ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية أمام العين الإماراتي.

وحرص ميشيل سالجادو المدرب العام للمنتخب الوطنى المصرى، والنجم السابق لريال مدريد والمنتخب الإسبانى على زيارة مران ريال مدريد بالأمس وتشجيع اللاعبين، رفقة البرازيلى روبرتو كارلوس الظهير الأيسر الأسطورى للنادى الملكى.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة العين الإماراتى الذى يضم فى صفوفه الدولى المصرى حسين الشحات، فى السادسة والنصف مساء السبت المقبل، فى المباراة النهائى لمونديال الأندية.

منتخب مصر يواجه نيجيريا في مارس المقبل

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نيجيريا يوم 26 مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولية التي ستشهد أيضا آخر مباريات المنتخب الوطني الأول في تصفيات الأمم الإفريقية أمام النيجر بالنيجر خلال أحد أيام 22، 23، 24 مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري العالمي للمنتخبات وجاءت مصر في المركز الـ56 عالميا، والثامن على مستوى إفريقيا، حيث لم يتغير التصنيف الصادر لشهر ديسمبر عن سابقه الذي صدر في الشهر الماضي.

وكان منتخب مصر ارتقى "مركزين" فى تصنيف الشهر الماضى، بعدما تغلب على منتخب تونس بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

حافظ المنتخب السنغالي على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية وجاء في المركز 23 عالميا، بينما جاء منتخب تونس المركز الثاني إفريقيا والـ26 عالميا ومنتخب المغرب في المركز الثالث أفريقيا والـ40 عالمياً، ونيجيريا فى المركز الـ44 والكونغو الديموقراطية بالمركز الـ 49، وغانا فى المركز الـ51 والكاميرون فى المركز الـ 55 ثم مصر فى المركز الـ 56.

وحافظ منتخب بلجيكا، على صدارة التصنيف، وجاءت فرنسا بطلة العالم في المركز الثاني وتلتها البرازيل وكرواتيا وإنجلترا والبرتغال وأوروجواي وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.