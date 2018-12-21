نيللي كريم تتألق بـ "نيو لوك" الأبض والأسود على البحر (صور)

تألقت الفنانة نيللى كريم، في جلسات التصوير، وظهرت بنيولوك جديد فى "فوتوسيشن" بالأبيض والأسود، على شاطئ البحر.





وشاركت "كريم" جمهورها صور جلسة التصوير الجديدة، والتى لقيت حفاوة كبيرة من جمهورها لاهتمامها برشاقتها، بينما تساءل البعض عن طبيعة دورها فى الجزء الثانى من فيلم الفيل الأزرق.





وتخوض الفنانة نيللى كريم تجربة جديدة مع الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق"، الذى يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجم كريم عبد العزيز، وتنضم لهما النجمة هند صبرى لفريق العمل الذى ساهم فى نجاح الفيل الأزرق مدير التصوير أحمد المرسى، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقى هشام نزيه، ومصمم الديكور محمد عطية.





وكانت نيللي كريم احتفلت منذ أيأم بعيد ميلادها الرابع والأربعين، إذ ولدت في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٧٤، بالإسكندرية، ووالدها مصري، بينما والدتها روسية الجنسية.





وعاشت نيللي، لفترة في روسيا، ثم عادت لمصر عام 1991، والتحقت بدار الأوبرا المصرية، كراقصة بالية، كما ظهرت لأول مرة من خلال المسلسل الرمضاني "ألف ليلة وليلة" عام ١٩٩٥.





قدمت نيللي كريم فوازير رمضان في عام ١٩٩٩، و اختارتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للمشاركة كوجه جديد في مسلسلها "وجه القمر" في عام ٢٠٠٠.





وفي أول ظهور لها في السينما، لعبت دور البطولة أمام عامر منيب في فيلم "سحر العيون" عام ٢٠٠٢.





وقدمت العديد من الأفلام، أشهرها: "غبي منه فيه"، و"آخر الدنيا"، و"الرجل الغامض بسلامته، و"بشتري راجل".





كما اشتهرت بلعب الأدوار الكئيبة في مسلسلات رمضان بدءًا من "ذات" مرورًا ب"سجن النسا"، و"تحت السيطرة"، و"لأعلى سعر"، وصولًا ل"اختفاء" في الموسم الرمضاني السابق.



