حكايات اليوم.. اختراع المصباح الكهربائي.. وافتتاح الجامعة الأهلية المصرية

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ افتتاح الجامعة الأهلية المصرية.





افتتاح الجامعة الأهلية المصرية

تأسست جامعة القاهرة في 21 ديسمبر 1908 تحت اسم الجامعة المصرية، على الرغم من معارضة سلطة الاحتلال الإنجليزي بقيادة لورد كرومر، وأعيد تسميتها لاحقًا فعرفت باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو 1952.





اختراع المصباح الكهربائي

وفي مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1879م، توماس إديسون يخترع المصباح الكهربائي، وهو جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى ضوء.





وبعد عدة تجارب فاشلة ابتكر المخترع الأمريكي توماس إديسون وفريقه أول مصباح كهربائي عملي باستخدام الخيط القطني واستمر المصباح في الإنارة لمدة أربعين ساعة متواصلة وقام اديسون بعد ذلك بمحاولات ناجحة لإطالة مدة إنارته.

موقعة قونية

في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1832م، انتصار الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على الجيش العثماني في موقعة قونية.





إنشاء منظمة الدول الأمريكية

كما تم إنشاء منظمة الدول الأمريكية في 21 ديسمبر من عام 1951م، وهي منظمة دولية إقليمية على القارة الأمريكية في بوغوتا، يقع مقرها الرئيسي في واشنطن دي سي.

على أحمد باكثير

الكاتب المصري علي أحمد باكثير، ولد في 21 ديسمبر 1910م، في جزيرة سوروبايا بإندونيسيا لأبوين حضرميين من منطقة حضرموت في اليمن، وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إلى حضرموت لينشأ هناك نشأة عربية إسلامية مع إخوته لأبيه فوصل مدينة سيئون بحضرموت في 5 أبريل 1920م.





وهناك تلقى تعليمه في مدرسة النهضة العلمية ودرس علوم العربية والشريعة على يد شيوخ أجلاء منهم عمه الشاعر اللغوي النحوي القاضي محمد بن محمد باكثير، كما تلقى علوم الدين أيضًا على يد الفقيه محمد بن هادي السقاف وكان من أقران علي باكثير حينها الفقيه واللغوي محمد بن عبد اللاه السقاف.

فرانك بيلينجز كيلوج

فيما رحل السياسي الأمريكي فرانك بيلينجز كيلوج، عن عالمنا في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1937م، وهو حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.

عمل فرانك بين 1917 و1923 كيسناتور عن الحزب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، وبين 1925 و1929 شغل منصب وزير الخارجية الـ45 خلال ولاية كالفين كوليدج.

الكلمات المتقاطعة

يوم الكلمات المتقاطعة، نسبة إلى أول مرة ظهرت فيها عام 1913 في "صحيفة نيويورك ورلد"، وهي لعبة فكرية، ذهنية، تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على شكل جدول يحوي أعمدة وصفوف من المربعات الفارغة



