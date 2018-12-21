سيكون ملعب "جامعة الملك سعود" في الثانية ظهر اليوم، الجمعة، مسرحاً لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ناديا الهلال والاهلي المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي.





الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الهلال والاهلي في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، حيث يتطلع الهلال لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة غير المتوقعة في الجولة الماضية أمام الحزم بهدفين مقابل هدف واحد، بينما وفشل الاهلي فى تحقيق الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة بمسابقة الدورى السعودى، بعدما تعادل مع الفيحاء والرائد قبل أن يخسر أمام الشباب، ليحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق ثمانى نقاط.





وخاض عبد الله السعيد 12 مباراة مع الاهلي بمسابقة الدورى السعودى هذا الموسم، سجل خلالها "هدفين" وصنع هدفاً وحيداً، فى حين لعب محمد عبد الشافى 13 مباراة صنع خلالها هدفاً وحيداً، كما يلتقي اليوم، الشباب مع الباطن، والقادسية مع التعاون والفتح مع الاتفاق الذي يضم اللاعب المصري حسين السيد، والاتحاد مع النصر.





و تلقى فريق الهلال متصدر الدوري السعودي خسارته الأولى هذا الموسم بالسقوط أمام الحزم بنتيجة 2/1 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة 13 من المسابقة.





وعلى الرغم من تقدم الهلال بهدف مبكر عبر المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 18، إلا أن الحزم عاد للمباراة بتسجيل هدف التعادل عبر محمد الصيعري للحزم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وأضاف الضيوف هدف الفوز في الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء نفذها أليماو.

وحافظ الهلال على صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، لكن الفارق تقلص مع النصر الوصيف إلى 3 نقاط فقط، فيما رفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ11.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف للاتحاد ومنح الحزم ركلة جزاء باستخدام حكم الفيديو المساعد.

ويعود آخر فوز للحزم على الهلال في الدوري السعودي إلى يناير 2007، عندما فاز 2/0، ومنذ ذلك الحين حقق الهلال الفوز في 8 مباريات متتالية، علمًا أنهما لم يتقابلا منذ العام 2010، بسبب هبوط الحزم. يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot



