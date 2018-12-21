عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
*عناوين الصحف السياسية الصادرة الجمعه 21ديسمبر 201
Advertisements
Advertisements
الوطن:
البشير: الدولة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار
مصطفي عبد الحفيظ مديرًا عامًا للاتصالات بقرار جمهوري
الحكومة: لن نتسامح مع ممارسات التخريب
البشير يتعهد بالستمرار في تحقيق السلام والاستقرار
البشير: الدولة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوار
مصطفي عبد الحفيظ مديرًا عامًا للاتصالات بقرار جمهوري
الحكومة: لن نتسامح مع ممارسات التخريب
البشير يتعهد بالستمرار في تحقيق السلام والاستقرار
أخبار اليوم:
بيان رسمي من الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن
لجنة الأمن بنهر النيل تحظر التجوال بالدامر وبربر وبيان للوطني وتوضيحات لقائد المدفعية
وزارة المالية تعلن عن طباعة عملات نقدية جديدة فئة (١٠٠ - ٢٠٠ - ٥٠٠) جنيه
توجيه الاتهام لمتهمين وشطب الاتهام عن آخرين في قضية شقة شمبات
في الاحتفال بفوز الرزيقي.. د.فيصل يعلن إلتزام الحكومة بتوفير مقر لرئاسة إتحاد صحفيي أفريقيا
بيان رسمي من الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن
لجنة الأمن بنهر النيل تحظر التجوال بالدامر وبربر وبيان للوطني وتوضيحات لقائد المدفعية
وزارة المالية تعلن عن طباعة عملات نقدية جديدة فئة (١٠٠ - ٢٠٠ - ٥٠٠) جنيه
توجيه الاتهام لمتهمين وشطب الاتهام عن آخرين في قضية شقة شمبات
في الاحتفال بفوز الرزيقي.. د.فيصل يعلن إلتزام الحكومة بتوفير مقر لرئاسة إتحاد صحفيي أفريقيا
المزيد عن: عناوين الصحف السياسية السودانية تزاهرات احتجاجات
Advertisements