عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018

الوطن

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بيان رسمي من الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن

لجنة الأمن بنهر النيل تحظر التجوال بالدامر وبربر وبيان للوطني وتوضيحات لقائد المدفعية

وزارة المالية تعلن عن طباعة عملات نقدية جديدة فئة (١٠٠ - ٢٠٠ - ٥٠٠) جنيه

توجيه الاتهام لمتهمين وشطب الاتهام عن آخرين في قضية شقة شمبات

في الاحتفال بفوز الرزيقي.. د.فيصل يعلن إلتزام الحكومة بتوفير مقر لرئاسة إتحاد صحفيي أفريقيا

البشير: الدولة ماضية في تنفيذ مخرجات الحوارمصطفي عبد الحفيظ مديرًا عامًا للاتصالات بقرار جمهوريالحكومة: لن نتسامح مع ممارسات التخريبالبشير يتعهد بالستمرار في تحقيق السلام والاستقرار