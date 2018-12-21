موقع خليجي يرصد حصاد قطر في 2018: "نزيف الاقتصاد مستمر"





عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي، تقريرًا مصورًا بعنوان "حصاد قطر 2018.. نزيف الاقتصاد مستمر"، حيث تناول التقرير، الخسائر الاقتصادية لقطر جراء المقاطعة العربية لها بسبب دعمها للإرهاب والتطرف.





ورصد التقرير، أن اجمالي الدين العام قفز إلى 91.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغ دين قطر الخارجي نحو 40 مليار دولار، كما أن إجمالي دين الحكومة القطرية للبنوك المحلية بلغ 83 مليار دولار.





وورد أن مؤسسة "مورجان ستانلي" حذفت بنك قطر الأول من مؤشرها الاقتصادي، وخرج بنك الدوحة من مؤشر الشركات الكبيرة، وطالت الأزمة الخطوط الجوية القطرية، حيث بلغت خسائرها نحو 70 مليون دولار.





وخسرت قطر ترتيبها في تصدير الغاز الطبيعي ولم تعد أكبر مصدر له، كما قدر الخبراء خسائر قطر الإجمالية منذ المقاطعة العربية بنحو 500 مليار دولار.







