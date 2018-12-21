بورش ماكان "S-2020" تحصل على محرك جديد بعد 5 اشهر من أطلاقها

قامت شركة بورش في شهر يوليو الماضي بالكشف الرسمي عن السيارة الجديد ماكان 2019 و التي حصلت على شكل جديد و بعض التغيرات الداخلية والآن بعد مرور عدة اشهر تم الكشف عن النسخة ذات الأداء الأقوى بورش ماكان S ولكن يبدو ان هذه النسخة لن تطرح في الاسواق مع بداية عام 2019 مثل النسخة القياسية و انما ستأتي لاحقا باعتبارها موديل 2020 .





الموديل الجديد سواء من بورش ماكان القياسية 2019 او بورش ماكان S 2020 جعل من تصميم السيارة اكثر اناقة وشراسة من الموديلات السابقة و حتى الان فلم تعلن شركة بورش عن اعتبار هذا الموديل سوى تحديث للجيل الحالي و ليس اصدار جيل جديد ، و يذكر ان الجيل الحالي متوفر في الاسواق منذ عام 2014 و مستمر حتى الان مع الحصول على تغيرات في الشكل و المحرك .





مواصفات محرك بورش ماكان S 2020

لكي نكون على اتفاق ليس هناك اي تغيرات من حيث التصميم الخارجي او التقنيات الداخلية ما بين نسخة بورش ماكان 2019 القياسية و بروش ماكان S 2020 و لكن الفارق الاكبر هو دائما في مواصفات و هو ما يجعل نسخة S هي الاغلى بالتأكيد .





محرك بورش ماكان S 2020 سعة 3.0 لتر بعدد 6 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 348 حصان عند عدد لفات 5400-6000 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 348 رطل قدم عند عدد لفات 1360-4800 لفة في الدقيقة مع ناقل الحركة ذو 7 سرعات اوتوماتيكي و التسارع من 0 الى 100 كم خلال 5.1 ثانية و تبلغ اقصى سرعة للسيارة 255 كم / ساعة .





في حين ان النسخة القياسية من بورش ماكان 2019 تأتي بمحرك سعة 2.0 لتر بعدد 4 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 252 حصان و التسارع من 0 الى 100 كم خلال 6.3 ثانية بينما السرع القصوى تبلغ 230 كم / ساعة .





تغيرات بورش ماكان S 2020

التغير الاكبر في هذه السيارة جاء في المصابيح الامامية منها و يقابلها من الخلفي اسطبات ليد متصل من الطرفين – و هذا النموذج للاسطبات اصبح منتشر بين السيارات الاس يو في و السيدان – ، ايضا هناك تغيرات في فتحة التهوية بأسفل المصد و مصابيح الضباب .





اما من الداخل فالتغيرات جاءت في التقنية و ليس في الشكل حيث حصلت على نظام ملاحة و معلوماتي جديد بشاشة عملاقة في الوسط و التي اصبحت الان قادرة على مراقبة حركة المرور في الطريق الذي ستتجه اليه ، الدركسون اصبح تصميم اكثر رياضية بعدد من الوضعيات المريحة للقيادة و الزجاج الامامي اصبح قابل للتسخين للمساعدة في حالة وجود ضباب على الزجاج الامامي اثناء القيادة .





سعر بورش ماكان S 2020

لم يكشف حتى الان عن سعر المركبة الجديدة داخل الولايات المتحدة الامريكية و لك بعض التقارير اشارت الى احتمالية ان يبدأ سعر هذه السيارة من 55,000 دولار و هو ما يعادل 206,000 ريال سعودي .







