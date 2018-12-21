دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي

يخوض فريق الهلال مباراة من العيار الثقيل ضد الأهلي عصر اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال Vs الأهلي السعودي.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلقين : فارس عوض (السعودية الرياضية) + حماد العنزي (دوري بلس) .





موعد المباراة :

3:10 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:10 مساءاً بتوقيت مصر .

2:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:10 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:10 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:10 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:10 مساءاً بتوقيت العراق .

2:10 مساءاً بتوقيت السودان .

3:10 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:10 مساءاً بتوقيت تونس .

1:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:10 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:10 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:10 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:10 مساءاً بتوقيت قطر.

12:10 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:10 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

بعد 13 جولة؛ يحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما الأهلي المحترف بين صفوفه الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين خصوصا أن الهلال خسر من الحزم المباراة الماضية بينما الأهلي هزم من الشباب لذلك يسعى كل مدرب لتحفيز لاعبيه على الفوز لا غير.

وستنقل مباراة الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناة KSA Sports 1 بصوت المعلق فارس عوض كما أن اللقاء سيكون مذاع عبر قناة دوري بلس 1.