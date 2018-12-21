مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر 21-12-2018 الدوري السعودي

ستكون مباراة نارية بين الطرفين خصوصا أن الهلال خسر من الحزم المباراة الماضية بينما الأهلي هزم من الشباب لذلك يسعى كل مدرب لتحفيز لاعبيه على الفوز لا غير.

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موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فارس عوض

الساعة : 2:10 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:10 مساء بتوقيت السعودية



