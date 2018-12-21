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العثور على جثة رضيع داخل أحد صناديق القمامة ببولاق الدكرور

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
العثور على جثة رضيع داخل أحد صناديق القمامة ببولاق الدكرور
مدرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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عثر رجال مباحث بولاق الدكرور على رضيع، أجهضته والدته، داخل صندوق قمامة، بدائرة قسم بولاق الدكرور، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد بلاغا للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، من الأهالي بالعثور على طفل رضيع في بداية تكونه، "أجهضته والدته" داخل أحد صناديق القمامة بدائرة القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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