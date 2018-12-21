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خلال حملات أمنية.. ضبط 9 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:45 ص
خلال حملات أمنية.. ضبط 9 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 9 بائعين متجولين، 2 حكم جزئي، 9 غرامات، 5 خيال وجمال، وتحرير 149 مخالفة مرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.

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