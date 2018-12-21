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دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:44 ص
دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي
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عيد طارق
 
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دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي


عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة مثيرة، عندما يفتتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة ديربي السعودية بين الهلال والأهلي، في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري السعودي، كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي.

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي



الهلال القادم من أول خسارة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي يد فريق الحزم بهدفين مقابل هدف، يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الصدارة، حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني، فبعد 13 مباراة، حقق 10 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

 

دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي


على الجانب الأخر يعيش الأهلي موسمًا رائعًا تحت قيادة الأرجنتيني بابلو جويدي، فحتى الآن خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالهم 24 نقطة من 7 انتصارات وثلاث تعادلات وخسر مثلهم، وسيدخل الفريق هذا اللقاء وكله أمل في خطف الثلاث نقاط من بطل الدوري ليستمر في المقدمة والمنافسة على البطولة، دوري بلس مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي.

 

وتقوم قناة السعودية الرياضة بنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل الفريقين:

الهلال يخوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

 

علي الحبسي- ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك- سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو- بافيتيمبي جوميز

 دوري بلس.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي


بينما يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

 

محمد العويس- محمد عبد الشافي - أليكسيس - محمد آل فتيل - سعيد المولد- خواردو - جوزيف دي سوزا - حسين المقهوي- عبد الله السعيد- عبد الرحمن غريب - عمر السومة.



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