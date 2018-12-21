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التصريح بدفن شاب عثر على جثته بالعجوزة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
التصريح بدفن شاب عثر على جثته بالعجوزة
جثة - أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شخص عثر على جثته، على ضفاف النيل، بدائرة قسم الجيزة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفي.

كان ورد بلاغا لمأمور قسم شرطة العجوزة بالعثور على جثة شاب على ضفاف نهر النيل، وبالإنتقال عثر على الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، ولا يوجد معه ايه أوراق تفيد هويته، ويرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به ايه إصابات بجسده، وتم التحفظ على الجثة وأخطر مدير أمن الجيزة.
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