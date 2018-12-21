الاسطورة.. مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 21-12-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والهلال بث مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين، نحن على موعد اليوم الجمعة الموافق 21-12-2018، مع ديربي قوي وهام يجمع ما بين أقوي فريقين فريق الاهلي السعودي وفريق الهلال، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد اللقاء والقنوات الناقة له، رابط بث مباشر مباراة الاهلي والهلال الاسطورة لايف اون لاين.





مباراة الاهلي السعودي والهلال بث مباشر

دوري بلس مباراة الاهلي والهلال بث حي بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن فريق الهلال قد تلقي خسارة من نظيره فريق الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 2-1، ولكم من الرغم من هزيمته ألا أنه مازال محافظاً على مركزه في جدول ترتيب الدوري، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 32 نقطة بفارق نقاط ثلاثة عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني، وقد خاض 13 مباراة فاز في عشرة وتعادل مرتين وانهزم مرة واحدة فقط، أما عن فريق الاهلي فأنه يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وقد حصل عليهم بعد خوضه 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وانهزم مثلهم، يلا شوت مباراة الاهلي السعودي والهلال بث مباشر.





موعد مباراة الاهلي السعودي والهلال

كورة لايف اون لاين ينطلق اللقاء اليوم على استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة 2.10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 3.10 بتوقيت السعودية، والساعة 4.10 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1 ببث اللقاء على شاشتهما، رابط مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والهلال