ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط ترويج طني سكر تمويني بالسوق السوداء في الجيزة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 09:32 ص
إحباط ترويج طني سكر تمويني بالسوق السوداء في الجيزة
المضبوطات
طباعة
Advertisements
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط71 قضية تنوعت في ضبط 9 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم وجود سجل تفتيش، 21 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 19 انتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري تجميع واستيلاء علي (سكر تمويني، خل) مدعم من قبل الدولة باجمالي 1 طن و857 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس