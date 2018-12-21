إحباط ترويج طني سكر تمويني بالسوق السوداء في الجيزة

Advertisements

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط71 قضية تنوعت في ضبط 9 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم وجود سجل تفتيش، 21 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 إدارة منشأة بدون ترخيص، 19 انتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري تجميع واستيلاء علي (سكر تمويني، خل) مدعم من قبل الدولة باجمالي 1 طن و857 كجم.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



