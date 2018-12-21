رابط مباراة الهلال والاهلي على الانترنت بث مباشر الدوري السعودي

تتجه أنظار متابعي الكرة السعودية في شتى بقاع الوطن العربي عصر الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة صوب ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لمتابعة الكلاسيكو المنتظر الذي سيجمع بين الهلال والأهلي في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال لتمضيد جراحه أمام الأهلي والعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الحزم بهدفين مقابل هدف.





وليس أمام الأهلي سوى الفوز لتصحيح المسار قبل فوات الأوان خصوصاً بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي أخرها السقوط المدوي أمام الشباب بهدف دون رد عن طريق أثر كروز في الدقيقة 96.





وعلى الرغم من اخفاقه في الجولة الماضية أمام الحزم إلا ان الهلال لايزال على قمة بطولة الدوري برصيد 32 نقطة بينما تراجع الأهلي بعد خسارته أمام الشباب إلى المركز الرابع بعد ان تجمد رصيده نقطي عند 24 نقطة.

رابط مباراة الهلال والاهلي على الانترنت بث مباشر الدوري السعودي



ومن المقرر ان يشهد اللقاء مواجهة خاصة بين خطي هجوم الأهلي والهلال خصوصاً ان لاعبو الفريقين حققوا أرقاماً كبيرة نستغرضها في السطورة التالية:





1- الفرنسي بافيتمبي جوميز:





يعتلي جوميز ، مهاجم الهلال، صدارة هدافي بطولة الدوري السعودي بعد وصول رصيده التهديفي إلى 11 هدفاً بالتساوي مع ليندر تاوامبا،نجم التعاون، فضلاً عن صناعته لهدف واحد.





2- السوري عمر السومة:





تتجه نية مهاجم الأهلي،عمر السومة، لاستعادة لقبه المفضل والذي غاب عنه موسم الماضي بسبب الاصابة بعد ان تواجد بقوة في المناقسة على لقب الهداف برصيد 7 أهداف وصناعة 4 أهداف.





3- ديجاني تافاريس:





قدم اللاعب نفسه بقوة مع كتيبة الأهلي بعد تسجيله لـ” 5 أهداف” وصناعة هدفين في 8 لقاءات لعبها تافاريس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





4-كارلوس إدواردو:





النجم البرازيلي الذي لا يختلف اثنان عن مهاراته مع الهلال واصل ادواردو الماكينة التهديفية بعد ان رع رصيده التهديفي قبل مواجهة الأهلي لـ” 4 أهداف” وصنع هدفين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

رابط مباراة الهلال والاهلي على الانترنت بث مباشر الدوري السعودي





