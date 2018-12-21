ضبط 36 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخائر الحية خلال حملة مكبرة بسوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط 36 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخائر الحيه خلال حملة مكبرة على مستوى الأقسام الشرطية والمراكز.



وأسفرت الجهود بإشرف اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج عن ضبط 6 بندقية أليه وعدد 138" طلقه حيه من ذات العيار وطبنجة ماركة براو ننج بلجيكي و"1" خزينة خاصة بها و14 " فرد روسي محلى وكذا و" 3 " طلقة من ذات العيار و6 بندقية خرطوش و8 فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار.



وبدورها حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

