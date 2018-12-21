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خالد بن سلمان يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق السلام في أفغانستان

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:38 ص
خالد بن سلمان يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق السلام في أفغانستان
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، أن السعودية والإمارات عملتا بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات. 

كما نجحتا في الجمع بين الأطراف الأفغانية، وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي المهم.

وقال: "بالرغم من محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة، ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، إلاّ أننا سنرى في بداية العام المقبل، نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة". 

وأشار إلى أن المملكة ستواصل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.

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