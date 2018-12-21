شاكيرا تغني مع والدها.. هكذا علقت على صوته (فيديو)

شاركت الفنانة شاكيرا، متابعيها عبر "إنستجرام" بمقطع فيديو لها وهي تغني في أحد الاستديوهات مع والدها، وعلقت شاكيرا على الفيديو قائلًة: "87 سنة كم هو جميل أبي".





يُذكر أن الفنانة شاكيرا تواجه تهما بالتهرب الضريبي بعد أن قالت السلطات إن عليها سداد أكثر من 16.3 مليون دولار، وتتعلق هذه الاتهامات بالفترة بين 2012 و2014، إذ يقول المدعون إنها كانت مقيمة خلالها في إسبانيا لكنها سجلت محل إقامتها في بلد آخر.



