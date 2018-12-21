ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون – مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 08:06 ص
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون – مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم
محمد صلاح
طباعة
Advertisements
عيد طارق
 
Advertisements

في مباراة جديدة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول ضد نظيره ولفرهامبتون في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 للبريمير ليج، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي.

 

محمد صلاح يقدم مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخير مع ليفربول، حيث يحتل صدارة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 13 هدف، بواقع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ويعول عليه الألماني يورجن كلوب كثيرا لقيادة الفريق للمزيد من الانتصارات، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري الإنجليزي.

 

ويتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، جمعها الفريق من 14 فوز وتعادل في 3 مباريات ويقدم مستوى مميز للغاية في الموسم الحالي، رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة في البريمير ليج.

 

وتنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي لايف.

 

المزيد عن: يلا شوت مباراة ليفربول وولفرهامبتون مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون مشاهدة ليفربول محمد صلاح مباشر ليفربول وولفرهامبتون مباراة ليفربول وولفرهامبتون ماتش ليفربول وولفرهامبتون ليفربول وولفرهامبتون كورة لايف ليفربول وولفرهامبتون كورة اون لاين ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز Liverpool
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري السعودي
الشباب
-
x
14:10
-
الباطن
الهلال
-
x
14:10
-
الأهلي
الفتح
-
x
16:30
-
الإتفاق
القادسية
-
x
16:30
-
التعاون
الاتحاد
-
x
17:25
-
النصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
-
x
22:00
-
ليفربول
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس