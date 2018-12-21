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ابنة هيفا تشعل "إنستجرام" بصور قديمة تكشف جمالها

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:46 ص
ابنة هيفا تشعل إنستجرام بصور قديمة تكشف جمالها
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شغلت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشطت مؤخرًا من خلال نشر صورٍ لها ولابنتيها عبر تطبيق "انستجرام".

وقد نشرت فياض، صورًا لها خلال طفولتها، وبدت جميلة ولم تتغيّر ملامحها كثيرًا الآن. 

وكانت ابنة هيفاء وهبي، قد نشرت صورةً لعينها، لتكشف عن لون عينيها الحقيقي.

ومؤخرًا تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لهيفاء وهبي، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "هيفاء"، بإطلال جذابة تميزت بالاحتشام، مرتدة ملابس مطرزة وجاكت فرو من اللون البرتقالي، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن هيفاء وهبي تستعد لإقامة حفل جديد بالإسكندرية يوم 20 ديسمبر الجاري، كما يحيي حفلًا غنائيًا في إحدى فنادق القاهرة برفقة محمود العسيلي يوم 23 من نفس الشهر.


ابنة هيفا تشعل "إنستجرام" بصور قديمة تكشف جمالها
ابنة هيفا تشعل "إنستجرام" بصور قديمة تكشف جمالها
ابنة هيفا تشعل "إنستجرام" بصور قديمة تكشف جمالها
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