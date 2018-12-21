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موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:38 ص
موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة
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أحمد عصام
 
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يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي سيلتا فيجو، غدا السبت 22 ديسمبر في الساعة 7:30 مساءً على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي، خاصة بعد فوزه الكبير أمام منافسه التقليدي نادي ريال مدريد بخماسية.

 

ومن المقرر أن يذاع لقاء برشلونة وسيلتا فيجو بالجولة السابعة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ونجح نادي برشلونة في جمع 34 نقطة في 16 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الأول بالليجا.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.

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