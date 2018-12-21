كورة لايف | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر | يلا شوت

سيكون جمهور كرة القدم السعودية على موعد مع ديربي ناري سيجمع بين الاتحاد والنصر مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويلتقي الاتحاد مع النصر على ملعب الملك عبدالله الدولي وذلك مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ14 الدوري السعودي في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:25 بتوقيت الإمارات.



وتعد تلك المباراة بمثابة صراع أهل القمة والقاع حيثُ يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس عشر وفي رصيده 6 نقاط.



ويسعى نادي النصر بقيادة هيلدر لمواصلة طريق الانتصارات حيث فاز في الجولة الماضية على الرائد برباعية نظيفة وفي الجهة الأخرى يحاول فريق اتحاد جدة الخروج من منطقة الخطر في قاع جدول ترتيب الدوري.



وسيتم نقل مباراة النصر مع الاتحاد عبر البث المباشر والحي على قنوات KSA Sports 2 HD وأيضاً Dawri Plus 2 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وماجد سعود.



كما يمكنكم متابعينا الكرام متابعة البث المباشر والحي لمباراة الاتحاد مع النصر والمقام على ملعب الجوهرة في الجولة الـ14 من الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

