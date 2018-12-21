محافظة الفيوم تحتفل بظاهرة فلكية فريدة



من جانبه، أعرب اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، عن سعادته بهذا الاحتفال، لافتا إلى أنه يتم الاستعداد للاحتفال منذ فترة، بمساعدة الكثير من المؤسسات في الدولة، حيث يتم استغلال الاحتفالية للترويج لمحافظة الفيوم سياحيا، وبالتالي الترويج لمصر.



وأضاف "سعد"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن محافظة الفيوم تمتلك العديد من المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة، وهي بها آثار فرعونية وقبطية ودينية ومحميات طبيعية كثيرة.



وأشار المحافظ إلى أن الفيوم احتفلت الأيام الماضية ببطولة التزحلق على الرمال، وأيضا مهرجان تونس، والذي شهده العديد من الأجانب والمصريين.



وشدد على أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات لإنجاح الاحتفال، وت تشكيل لجنة للتنسيق بين جميع الجهات.



يُذكر أن قصر قارون، يقع جنوب غرب بحيرة قارون ضمن التقسيم الجغرافى فى شمال غرب إقليم الفيوم بمركز يوسف الصديق، وتسمى المدينة بمدينة ديونيسيوس وهى مدينة شيدت فى العصر البطلمى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد وكانت تسمى ديونيسيوس نسبة إلى إله الخمر عند اليونانيين فى منتصف المدينة شيد معبد للإله سوبك الإله المحلى لإقليم الفيوم والذى كان يعبد فى صورة تمساح، شيد المعبد من الحجر الجيرى.

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس فى معبد قصر قارون، والتى تتكرر كل عام، وتتزامن مع تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان.