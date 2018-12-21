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صوت العرب تحتفي بذكرى فريد الأطرش الأربعاء المقبل

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 07:14 ص
صوت العرب تحتفي بذكرى فريد الأطرش الأربعاء المقبل
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تحتفل شبكة "صوت العرب: عبر أثيرها بذكرى الموسيقار الراحل فريد الأطرش الأربعاء المقبل.

وتشمل الاحتفالية التي تذاع على مدار اليوم بأكمله على مجموعة من الفترات والبرامج منها فقرة "صباح الخير يا عرب" الساعة 8.40 صباحًا، وحديث عن محطات حياة فريد الأطرش.

وتحتوي الاحتفالية على فقرة "أنا وأنت" و"المستمع ثالثنا" الساعة 10.35 صباحًا وتفاعل مع المستمعين حول أغنيات وذكريات فريد الأطرش.

وتبث الإذاعة فقرة ثنائيات فريد الأطرش وذلك الساعة 12 ظهرًا وتستعرض ثنائيات فريد وسامية جمال، فريد وشادية، فريد وصباح.

كما تذاع حلقة خاصة من برنامج "أغاني وعجباني" الساعة الواحدة ظهرًا، و"فريد سنه وسنتين" حول الأغاني الوطنية لفريد ومنها "المارد العربي، حبيبنا يا ناصر".

وتتضمن الخطة برنامج "يا سادة يا كرام" الساعة الخامسة مساء حول القصائد التي غناها وفريد نغم في حياتنا الساعة السادسة حول الحان فريد لغيره من المطربين والمطربات، و"بالعربي" الساعة التاسعة إلا الربع مساء حول سينما فريد الأطرش وأفلامه الاستعراضية,

 ومن المقرر أن تختتم الاحتفالية الساعة 12 مساء بفيلم "أنت حبيبي".

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