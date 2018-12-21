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اتحاد الكرة : الجميع ينتظر خبر تتويج محمد صلاح بالأفضل في إفريقيا

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
اتحاد الكرة : الجميع ينتظر خبر تتويج محمد صلاح بالأفضل في إفريقيا
محمد صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم بأنه يترقب يوم 9 يناير المقبل لسماع خبرين هامين، الأول هو تنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 والثاني فوز محمد صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقي في 2018.

 

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 بعد 6 أشهر دليل على قوة مصر على ال الأفريقي واحترافية الأمن المصري".

 

وأضاف :"أتمنى في يوم 9 يناير المقبل سماع خبرين، الأول حصول مصر على تنظيم أمم أفريقيا 2019 والثاني حصول محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في 2018".

 

واختتم سويلم تصريحاته قائلاً :"حددنا الملاعب والفنادق والمستشفياتمن أجل تنظيم ال ووضعناها في ملف التنظيم".

 

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