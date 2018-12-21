الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك



وقال الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، تثبت مدى براعة الفراعنة في معرفتهم بالعلوم الكونية، مشيرًا إلى تعامد الشمس على المعابد يمثل دعاية كبيرة للسياحة في مصر ويجب استثماره جيدًا.



وأوضح، عثمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن وزارة السياحة عليها وضع هذا الحدث في الأجندة السياحية، كحدث دولي سنوي، أسوة بالفعاليات التي تنظم لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل في أسوان.



وحضر تعامد الشمس المحافظ المستشار مصطفى ألهم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والأجانب الزائرين للمحافظة الأثرية. وقال الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، تثبت مدى براعة الفراعنة في معرفتهم بالعلوم الكونية، مشيرًا إلى تعامد الشمس على المعابد يمثل دعاية كبيرة للسياحة في مصر ويجب استثماره جيدًا.وأوضح، عثمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن وزارة السياحة عليها وضع هذا الحدث في الأجندة السياحية، كحدث دولي سنوي، أسوة بالفعاليات التي تنظم لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل في أسوان.

شهدت الأقصر، منذ قليل، تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، والتي تعتبر ظاهرة مقصورة على قدس الأقداس بالكرنك في الانقلاب الشتوي.وتكون الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة يوم 21 من سبتمبر كل عام، ويكون فيها النهار والليل هما الأطول من بين أيام السنة، كما أن الشمس تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرًا على الأفق.