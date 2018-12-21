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"Thank You.Next" تقترب من تسجيل 200 مليون مشاهدة (فيديو)

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:41 ص
Thank You.Next تقترب من تسجيل 200 مليون مشاهدة (فيديو)
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اكتسحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 190 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي.

ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".

وقال بوب بوبفي إن فيديو "Thank You, Next"، حطم الرقم القياسي بسرعة جذبه للمشاهدين، فقد حقق أول مليون مشاهدة بعد 35 دقيقة من نشره، وحقق حتى الآن أكثر من 160 مليون مشاهدة. 

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